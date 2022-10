Cómo saber si un neumático es nuevo, usado o si está próximo a vencer

Si bien ya se arribó a un acuerdo entre los trabajadores y empresarios del rubro de los neumáticos para destrabar el conflicto el impacto sobre el consumidor final es indefectible. Ante el faltante los precios escalaron y se dificulta el acceso a nuevas unidades. Por ello es necesario estar atento a lo que se compra y saber si el neumático está próximo a su vencimiento.

La fecha de vencimiento es relativa del uso que se le de a cada rueda, no obstante si se puede precisar una fecha de fabricación. Esa información está disponibles sobre el lateral del neumático junto con el resto de las características. Está expresada en 4 cifras, dos para la semana y otras dos para el año en el que fue desarrollada.

Si bien no hay un momento en el que el rodado pase a estar caduco, hay cierto parámetros a tener en cuenta: si la goma tiene más de cinco años desde su fabricación. Ese límite puede ser cruzado, sin embargo no es recomendable alcanzar la década porque la unidad se empieza a endurecer y pierde propiedades. Deja de tener flexibilidad y no responde igual ante momentos críticos como una curva, donde la elasticidad es clave para el agarre contra el piso.