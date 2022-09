Ya hay escasez de neumáticos por interrupción en la cadena de suministro

La conciliación entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y las tres firmas que producen en el país viene de fracaso en fracaso y derivó en una medida de fuerza que ya está afectando la producción nacional de cubiertas.

Asimismo, el conflicto salarial se produce en un momento en el que las importaciones enfrentan dificultades, escasean algunos insumos y los precios de los neumáticos ya están por las nubes, por lo que el desacuerdo ya impactó en la industria automotriz.

Ford Argentina suspendió los dos turnos de producción de su pickupranger, en su fábrica de General Pacheco, por falta de neumáticos para abastecer la línea de producción. En esa misma línea, Toyota Argentina, busca evitar la paralización de su producción.

Para De Mendiguren, el sector de los neumáticos “tiene muy buenos salarios”

En ese contexto, la automotriz nipona tiene previsto colocar a unas 150 camionetas las ruedas de otros modelos y enviarlas a un playón, con lo que busca ganar algo de tiempo para no tener que suspender las tareas.

En otras automotrices están haciendo el inventario de cubiertas, pues por el momento la producción está completamente suspendida y no se espera la entrada de mercadería, al menos de producción local, ya que las tres fábricas de neumáticos que operan en el país tienen las actividades anuladas por una medida de fuerza del SUTNA.

Fuentes cercanas a la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) señalaron a PERFIL que: “Es una situación que genera mucha preocupación porque ya obligó a algunas empresas que ya comprometieron su stock a parar la producción”.

Un duro de 47 años, militante del Partido Obrero, que pone en jaque a la industria del neumático

“Se mira la situación con preocupación. Ya se viene sosteniendo demasiado en el tiempo, entonces impacta negativamente en el rubro. No todos cuentan con el mismo stock y ya hay empresas que detuvieron su línea de montaje”, agregó la fuente que no ofreció más detalles.

“El conflicto nos tiene muy preocupados. Hay algunas plantas que ya no pueden armar vehículos por la falta de neumáticos. Lamento muchísimo lo que está pasando porque es un tema que es muy fácil de solucionar, realmente no tenemos como este conflicto después 33 audiencias no hayan podido llegar a un acuerdo las dos partes”, señaló Ricardo Salome, presidente de Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) en diálogo con Maxi Montenegro por A24.

Conflicto de los neumáticos: nueva reunión en Trabajo por las paritarias del sector

“Nosotros nos metimos de lleno en el conflicto porque nos afecta directamente a nosotros y al consumidor. El conflicto de los neumáticos afecta a ACARA, a todas las terminales y a todos nuestros asociados”, señaló Salome.

“Toda la población está en vilo por este tema de los neumáticos. Son muchos los trabajos que están en jaque por este tema y son muchos los empleos que se perderían por este mal abordaje de la situación porque luego de 33 sesiones en el Ministerio de Trabajo no es posible pensar que no se logró un acuerdo con los números sobre la mesa”, lamentó.

Pablo Ferrazi de Automóvil SRL, por su parte, puso de ejemplo las negociaciones del Sindicato de Mecánicos y Afines al Transporte Automotor (SMATA) en diálogo con PERFIL.

"El enemigo es externo"

“La mayoría de lo que se produce en Argentina es para exportación, entonces el enemigo no es interno, es externo. El SMATA sabe que si se sienta a negociar y no llega a un acuerdo, el producto en cuestión es reemplazado por uno de afuera. O por ejemplo un conflicto con el sindicato del transporte, si no se mueve la carga, otra empresa la va a mover”, advirtió Ferrazi.

“En el caso de la industria automotriz se puede reemplazar automáticamente por un producto que venga de afuera. Muchos de las materias primas que se fabrican en Argentina no son necesariamente para consumo interno, muchos van a exportación. Por eso, viéndolo de manera sectorial, me parece una pena que no se puedan sostener un diálogo como el que se tiene con SMATA en dónde la industria automotriz avanza y genera exportaciones y no esté pasando lo mismo con los neumáticos”, agregó.

Los sindicalistas empiezan a ver positiva la suma fija para actualizar salarios

Este lunes más temprano, José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria, aceptó que se trata de un conflicto que va más allá de lo laboral, pues “es un sector con muy buenos salarios promedios, que hasta han tenido cláusulas de participación de los trabajadores en las utilidades de su compañía”.

En esa misma línea se expresó Ferrazi, quien bajo su mirada, consideró que “no creo que sea un conflicto 100% gremial, ni 100% empresarial, pero si no hay disposición de las dos partes, no se va a llegar a ninguna solución”, lamentó.

Para Ferrazi, lo que que puede suceder, algo que sería gravísimo, es que las compañías afectadas decidan importar las cubiertas. “Esto es algo que ya sucedió varias veces con productos menos populares que las cubiertas, que no son de recambio cotidiano. Pasa que esto toma otra dimensión porque todos cambiamos los neumáticos de nuestro coche”, advirtió.

LR