Neumáticos: Fate culpó al Partido Obrero por parar la producción y el sindicato apunta al Gobierno

Javier Madanes Quintanilla, CEO de Fate, una de las empresas principales de producción de neumáticos en Argentina, acusó que detrás del conflicto gremial que paralizó las plantas se esconden intereses políticos y responsabilizó directamente al Polo Obrero.

"No puedo pensar que en la situación general del país, con los problemas de ocupación que hay, esto sea un problema salarial exclusivo. Hay otras razones que tienen que ver con factores de poder, de ver cómo se instalan dentro del sistema sindical y dentro del sistema político", sostuvo y remarcó: "El precio de todo esto lo paga el trabajador y el consumidor".

Ya se produjo la pérdida de producción por al menos 1.3 millones de neumáticos, lo que derivó en escasez, encarecimiento y contrabando desde países vecinos

Por su parte, Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) empleado de Fate e integrante del Partido Obrero, apuntó en contra del Gobierno y cuestionó: "Nos extrañó muchísimo que el Gobierno permita una situación donde se daba por cerrada una paritaria de forma unilateral".

En este sentido, desde el Ministerio de Trabajo se citó al sindicato a una reunión este lunes a las 11hs "con el objetivo de continuar las negociaciones paritarias correspondientes al período 2021".

Actualmente, tras cinco meses de reclamos sin solución, el conflicto gremial escaló y se materializó en la suspensión de la producción de neumáticos por parte de las tres empresas fabricantes del país, Fate, Pirelli y Bridgestone. A su vez, el hecho también afecta a las compañías automotrices y a otras actividades relacionadas.

Pirelli frenó su producción y las 3 fábricas que producen neumáticos en Argentina están paralizadas

"Esta quincena va a ser mucho peor para ellos porque casi no trabajaron porque están todas las plantas paralizadas", advirtió Madanes Quintanilla en diálogo con Jorge Lanata por Radio Mitre y señaló que si desde SUTNA hubieran aceptado las propuestas realizadas "hoy un operario percibiría una remuneración mensual bruta de $400 mil".

“Hace cuatro meses empezamos con paros, una vez por semana. Empezamos muy lentamente, sin embargo, las propias patronales estuvieron 20 audiencias sin mover su propuesta completamente intransigente, en una posición realmente incomprensible, no movieron una coma”, reclamó por su parte el gremialista en diálogo con LN+.

Asimismo, detalló: "La última semana, dieron por terminada la paritaria anterior unilateralmente. Dijeron: ´Bueno, ofertamos para la próxima. La anterior se acabó. Es lo que pusimos en la mesa. Por más que no le guste a los trabajadores´".

En el marco de la vinculación del reclamo a intereses políticos, el CEO de Fate manifestó: "Si lo que están planteando es una ideología política de cómo tiene que funcionar el sistema institucional y el sistema económico, entonces que presenten un proyecto de expropiación, de confiscación, en el Congreso y ahí nosotros damos un paso al costado y se opera de otra forma, pero no con un corte en la Panamericana encabezado por dos diputados nacionales".

En esta misma línea, el empresario recordó que Crespo se ubicó al frente de una de las protestas realizadas en la Panamericana donde se contó con la presencia de dos diputados nacionales de izquierda, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca.

A su vez, Madanes Quintanilla no descartó la posibilidad de que el conflicto derive en un cierre definitivo de las operaciones en Argentina de las empresas involucradas. “Mi abuelo ha comenzado con el ciclo de negocios siendo vendedor ambulante y quizás tenemos diferente paciencia para encarar estos hechos, pero no puedo pedirle a todo el mundo que tenga infinita paciencia. No sé qué van a hacer los demás”, añadió.

