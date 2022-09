Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, se refirió en duros términos al Secretario de Comercio, Matías Tombolini, tras la reunión que mantuvo para normalizar la venta de figuritas del Mundial de Catar. Además, el sindicalista apuntó contra el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, por el conflicto gremial que llevan adelante los trabajadores del Neumático.

"El secretario de Comercio está más preocupado por las figuritas que por el aumento del pan o los productos básicos", se quejó el también integrante de la cúpula de la CGT. "No se puede decir que la inflación es una sensación; sabemos quiénes son los cuatro o cinco que aumentan", definió en diálogo con el programa Sin Relato, por La 990 (Radio Splendid).

"Algunos sectores del gobierno demuestran cierta incapacidad para ponerse al frente de lo que está pasando", opinó Moyano, al mismo tiempo que mostró su descontento con el "combate contra la inflación" y en relación al mercado laboral.

Tombolini en una reunión con referentes de los kioskos y del fabricante de las figuritas, Panini.

Por ese motivo, calificó la situación como "terrible" y expresó: "Ojalá que con los anuncios del ministro (Sergio) Massa empiece a mejorar el tema".

Conflicto de los neumáticos

En otro tramo de la entrevista, el titular de Camioneros explicó que dialogó en distintas oportunidades con Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y cabeza visible de la protesta, debido a la cercanía de los gremios.

Moyano criticó el rol del Ministerio de trabajo en el conflicto, diciendo que "está a favor de la lucha" de los trabajadores contra la voracidad empresaria. "Vemos que hay un Ministerio de Trabajo que después de cinco meses no puede resolver un conflicto tan importante, y bueno, pasó lo que pasó estos días", dijo sobre la toma de las oficinas de una de las sedes de la cartera que conduce Moroni.

Representantes sindicales del neumático tomaron una oficina del Ministerio de Trabajo.

"Es preocupante porque también hay empresarios en nuestra actividad que están alertando que no pueden cambiar los rodados de distintos vehículos", lanzó.

En ese marco, se refirió a la discusión paritaria en su gremio, y anticipó que habrá medidas de fuerza si no encuentran una recomposición salarial acorde al contexto económico. "Nosotros estamos por empezar las paritarias y esperemos no encontrarnos con ninguna sorpresa por parte de los empresarios, porque vamos a empezar con medidas si no se logran los salarios que merecen los camioneros", subrayó.

Acto seguido, cuestionó a Sergio Massa y le subrayó que "empiece a dale algo a los trabajadores", además de preocuparse por el campo, sector al "que le dio el dólar soja”, medida con la que se mostró a favor. También pidió el compromiso de empresarios pero también del gobierno. "La voracidad de ciertos sectores hace que remarquen precios para seguir ganando.

"Hay medidas que se pueden ir dando para favorecer los bolsillos de los trabajadores: que se elimine el impuesto al trabajo, hay un millón y medio de trabajadores que pagan ganancias, que se dé un bono de emergencia a los que no cubren la canasta básica o que universalice el salario familiar”, concluyó.

