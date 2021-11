El Gobierno se reunió con mayoristas por el Congelamiento de precios.

En vísperas de las elecciones de este domingo 14 de noviembre, el Gobierno encabezado por Alberto Fernández mantuvo una reunión con los máximos referentes de los supermercadistas.

Es que uno de los problemas más graves en el país es el de la inflación, uno que el Gobierno no supo, no pudo o no quiso resolver. Es por esto que en las últimas semanas el Gobierno lanzó una serie de medidas entre las que se encuentra el congelamiento de precios.

En la reunión entre el Gobierno y los supermercadistas hubo mucha tensión ya que los comercios de cercanía se quejaron de que no pueden entrar en el sistema de precios congelados porque compran su mercadería en comercios mayoristas, aumentando el costo en la cadena de valor.

Es por esto que la reunión quedó en continuar en los próximos días, buscando que los mayoristas puedan venderle a un menor costo a los minoristas, quienes no quieren quedar rezagados frente a las grandes cadenas de retail.