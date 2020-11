Crisis en Perú: los detalles de la expulsión del ex presidente Martín Viscarra

El congreso de Perú destituyó al presidente, Martín Vizcarra. Es el segundo en haber sido destituido. Iba a completar el mandato de Pedro Kuczynski quien ahora cumple una prisión domiciliaría y se suma a una cadena de casos de mandatarios que quedaron envueltos en casos de corrupción o crímenes de lesa humanidad.

RePerfilAr se comunicó con el periodista y analista, Pier Manrique que anticipó que Perú amaneció convulsionado por la declaración del Congreso de decretar la “incapacidad moral” de Viscarra de continuar en el poder.

El ex mandatario está acusado de recibir sobornos en la causa Odebrech. Aunque aún no hay sentencia “un colaborador eficaz ha aportado pruebas al fiscal, quien se encuentra en la etapa de instrucción, de recopilación de pruebas” pero “la cuestión se mediatizo”, lo que llevó a la expulsión del ex presidente.

“No hay hechos comprobados”, indicó Manrique y agregó que el arrepentido "entregó un celular con supuestos chats comprometedores por parte de Viscarra”. Por ello este motivo el Congreso dio lugar a “la moción de vacancia”, por la cual los legisladores votaron a favor de la salida del ex presidente.

En materia de coronavirus, Manuel Merino recibirá un país con datos que “son mucho más alentadores que antes”. Porque “los números de Perú han bajado muchísimo, incluso son mejores que los de Argentina”, indicó.

Antes de que asuma el nuevo presidente, “Primero debe nombrarse un gabinete ministerial”, advirtió Manrique. Lo que se especulo es que “entre los 105 votos que se registraron en la vacancia”. Algunos legisladores habrían “empeñado los votos para conseguir alguna cartera ministerial”. Pero esto solo “se podrá saber cuándo quede establecido el gabinete”.