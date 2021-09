Derribando mitos sobre la sexualidad de personas con discapacidad

Por falta de información hay muchos mitos en torno a la sexualidad de las personas con discapacidades. Por eso, RePerfilAr habló con Daniela Aza, licenciada en Comunicación y referente en Discapacidad y Diversidad quien echó luz sobre las falsas creencias o prejuicios que hay al respecto.

"Existe esta creencia de que la persona con discapacidad es asexuada, que no tiene relaciones sexuales, o que no puede tener pareja porque no atraemos, o porque no somos sensuales en el caso de las mujeres. Esto no hace más que perjudicar en el camino a la inclusión", señaló la especialista, quien además remarcó que: "Hay una mirada asistencialista", impulsada por la "lástima y la compasión" que atraviesa todos los ámbitos.

En esa línea, Aza expresó que la matriz de esta problemática es la falta de información. "Hoy hablamos más de diversidad y de inclusión pero todavía los profesionales no están capacitados ni formados sobre el tema", sentenció.

Es que según comentó a este medio, en las redes sociales muchos usuarios le manifiestan el desconocimiento que hay sobre el tema, y la falta de visibilización.

En ese contexto, tampoco es un mito que los albergues transitorios no cuentan con la adaptación de baños, accesos y mobiliarios para personas discapacitadas.