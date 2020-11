Elecciones en EEUU: para Duran Barba, "a nivel nacional hay mucha ventaja de Biden"

En vísperas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Jaime Duran Barba, quien desde el país del norte habló sobre Donald Trump y sus chances electorales, las principales encuestas y, en cuanto a política doméstica, sobre la carta de Cristina Fernández de Kirchner convocando al diálogo.

En cuanto a las elecciones en Estados unidos, dijo: “A nivel nacional hay mucha ventaja de Biden por encima de Trump pero en los estados que definen las elecciones hay una ventaja muy chica”, aseguró Duran Barba, quien luego completó: “Hay estados como Florida en donde la ventaja de Biden es tan chica que se habla de empate técnico”.

María O'Donnell: "Puede pasar que Trump no reconozca los resultados"

Luego, Duran Barba aseguró que “es posible que gane Trump”. “Puede haber un error en las encuestas o un movimiento de electores que de vuelta las elecciones como ocurrió hace 4 años y eso no se puede detectar en una encuesta”, concluyó el asesor político que trabaja en la campaña de Joe Biden.

Sobre el discurso violento que está utilizando Trump en la campaña, Duran Barba afirmó que “le puede dar un poco más de votos de sectores que odian la política tradicional”. Además, el consultor afirmó que no existen posibilidades de que Trump no acepte un resultado adverso dado que Estados Unidos es un país “altamente institucionalizado”.

Duran Barba también se refirió a la incidencia de los fenómenos sociales como Black Lives Matters en las elecciones: “Hay un ida y vuelta. En New York o California fortalecieron a Biden y hay otros tantos en los que el candidato demócrata perdió tracción porque hubo una mayor demanda de orden ante las protestas”.

Para terminar, El ex asesor presidencial se refirió al pedido de diálogo de CFK: “Yo creo que todo diálogo es bueno si es sincero, si es un truco para jorobar a la oposición no. El bimonetarismo no es el problema central sino la inseguridad política que deriva en la situación económica. En un diálogo con todos Fernández no puede excluir a Macri".