Educación en pandemia: "Hay falta de políticas educativas y es muy preocupante"

De cara al posible comienzo de clases que se avecina para el mes de febrero o marzo, RePerfilAr habló con Gustavo Zorzoli, ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires, quien aseguró que de acuerdo a las declaraciones de funcionarios y representantes gremiales, "pareciera que no vamos a tener la posibilidad de tener a chicos, chicas y docentes dentro de las escuelas", lo que consideró que "constituye una calamidad", y agregó que "hay falta de políticas educativas", lo que es "preocupante".

En ese sentido, Zorzoli remarcó que un año sin actividad escolar presencial, "implicó un deterioro en la educación argentina, que va a tener consecuencias enormes a mediano y largo plazo", y reclamó la necesidad y la importancia de "que se reabran las escuelas" cuanto antes.

No obstante, advirtió que tras un amplio período sin presencialidad en el aula, Zorzoli subrayó que al regreso seguramente los docentes se enfrenten a un "aula muy heterogénea". "Sabemos que hay un alto porcentaje de chicos y chicas que tuvieron muy poca conectividad", agregó y puntualizó que "se habla de más de un millón de niños y adolescentes" que no habrían tenido conexión con la escuela" durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Además, especificó que de esa cifra "muchos de ellos la han abandonado".

Asimismo, el ex rector expresó que los establecimientos educativos deberán transitar "tres procesos". En primera instancia, "reincorporar a la escuela a todos aquellos estudiantes que la dejaron", en segundo lugar, "que hacer con quienes no han tenido casi clases", y por último decidir qué se va a hacer con la curricula. "No hay directivas claras de parte del ministerio de Educación Nacional y de las jurisdicciones. Hay falta de política educativa, y es muy preocupante", sentenció.

De tal manera, analizó que "este año está perdido más allá del esfuerzo de los docentes". "Un porcentaje muy alto perdió el aprendizaje y no lo va a volver a recuperar, pero hay que adaptarse a una realidad nueva", cerró.