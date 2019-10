Quiénes son las estudiantes que hablaron antes de Alberto y Pepe Mujica en el Nacional Buenos Aires

El Colegio Nacional Buenos Aires fue este viernes el escenario de una charla que tuvo como protagonistas al candidato del Frente de Todos Alberto Fernández, y al ex presidente de Uruguay y dirigente del Frente Amplio, José "Pepe" Mujica.

Sin embargo, los discursos de dos estudiantes que sirvieron de prolegómeno del encuentro se robaron todos los aplausos en el Aula Magna del prestigioso centro de estudios. Se trata de Julia Epstein, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires (CENBA) y Malena Arouh, estudiante de la institución, que se refirieron al orgullo de haber "caído en la educación pública" y reivindicaron el rol de los jóvenes y de la militancia como herramienta de transformación.

Sin ocultar su emoción y con la promesa de "intentar no llorar", Epstein fue la primera en tomar la palabra. "Esto es emocionante, cuando arrancamos este 2019 nadie se imaginaba que íbamos a estar acá con un Aula Magna llena. De ese 2015 tan oscuro a este 2019 tan esperanzador, creo que supimos dar las peleas que tuvimos que dar", arengó.

‘Caer’ en la escuela pública

"Un día había que salir a la calle por el 2x1, al día siguiente a unos pibes se les caía el techo, al otro día llegaban viandas podridas a las escuelas. Cada día pasaba algo peor y nosotros decidimos quedarnos del lado correcto de la historia y entender la política como una herramienta transformadora", siguió.

"¡Hoy vino el próximo presidente de todos los argentinos y todas las argentinas, y esa es una realidad!", dijo al referirse al candidato del Frente de Todos y despertó el aplauso de toda la sala.

"La elección la podemos ganar, pero hay otra batalla, la cultural. La de poder tener una vida digna, dejar de pensar que la vida no vale nada, que la policía puede matar a un pibe por la espalda porque no pasa nada, de que se pueden morir de frío, porque no pasa nada. No compañeres, sí pasa, tenemos que disputar poder ser felices y esto es lo que viene a disputar este Frente", enfatizó.

Con citas a Néstor Kirchner y fuertes críticas a la gestión de Mauricio Macri, Malena Arouh fue la segunda en hablar. "Nos encontramos frente a un contexto de miseria, hambre y pobreza, liderado por el perverso gobierno de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Las consecuencias nefastas de estas políticas se viven no solo en Argentina, sino alrededor de toda nuestra América", arrancó.

"Como decía Néstor, no se trata de ideología, ni siquiera de política, se trata de hechos y resultados. Aquí presente se encuentra una juventud orgullosa de caer en la educación pública. Queremos un proyecto que nos devuelva nuestra cultura, nuestra identidad, que nos permita la libertad de expresión. Un proyecto que nos incluya", señaló.

"Como decía Néstor, nuestros pobres, nuestros excluidos, ya no soportan más que hablemos en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta. La política no es una mala palabra, busquemos empoderarnos y así conducir nuestro propio destino", concluyó.

