Pepe Mujica: "Argentina precisa un mago, no un político"

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica opinó sobre la situación económica y electoral de Argentina al asegurar que "al empobrecerse compra menos y gasta menos" y eso "repercute" en el país vecino. Además, confesó que Alberto Fernández es "un viejo conocido" y que "tiene la ventaja de tener una experiencia importante en el gobierno".

"Argentina tendría que elegir no a Fernández, a mandrake tendría que elegir. Se precisa un mago, no un político. Pero como va a ser imposible elegir un mago… Tiene un desafío muy grande", opinó el exmandatario en una entrevista que brindó a El Destape.

En cuanto a la economía, Mujica resaltó que "Argentina tiene un problema de liquidez rápida. No tendría que pelearse, por lo menos de entrada, con el sector que le puede dar respuesta más rápida, que es la agricultura de grano. Porque eso es lo que le puede traer divisas rápido. Y eso tiene muchos bemoles, yo sé. Pero en la vida hay que tener etapas. Ninguna cosa puede generar recursos más rápido que la agricultura. No se como van a combinar eso".

Acá al principio lo defendían a capa y espada. Ahora nadie es macrista, dijo Pepe Mujica

Incluso reconoció que la crisis argentina afectó la relación comercial con su país porque "al empobrecerse compra menos y gasta menos. Lógico. Y eso repercute acá. No solo que están endeudados, bajó el PBI, la riqueza global de la Argentina, y en forma considerable. Es muy grave lo que ha pasado en la Argentina. Pero también la historia demuestra que el poder de recuperación que tiene la Argentina es fantástico. Yo no tengo la visión pesimista que tienen por ahí los inversores yankis. No. La Argentina ha demostrado mil veces que tiene una capacidad de despilfarrar una fortuna y de volverla a hacer".

"Hay una grieta natural impuesta por las condiciones de desigualdad. Lo que se llama la democracia liberal más o menos contemporánea intenta definir que somos iguales ante la ley, ¿verdad? Pero todos sabemos que hay algunos que son mucho más iguales. Que la igualdad legislativa no es equivalente a la igualdad real. Sobre todo la igualdad en cuanto a oportunidades, en cuando a arrancar más o menos en las mismas condiciones la vida. Ahí está la gran diferencia. Entonces, ahí ya hay una grieta, que la podemos mitigar, agrandar, no agrandar, pero que existe", analizó durante la entrevista.

Miremos a Brasil: así fue la ejemplar transición de Cardoso a Lula hace 16 años

También habló sobre la situación judicial de los líderes latinoamericanos como Cristina Kirchner, Lula Da Silva y Rafael Correa, donde denunció que "hay toda una tecnología que está instaurada de judicializar la política, de buscar por el lado de la persecución política que está envenenando todo. E intentan sustituir los viejos golpes de Estado por versiones más edulcoradas de lo mismo por otros caminos. Es bastante lógico que lo hagan. No deberíamos esperar otra cosa que eso. En definitiva, el capitalismo es el padrastro permanente de la corrupción. Lo ha implementado, lo genera y lo maneja. Ha sembrado la idea que triunfar en la idea es ser rico".

