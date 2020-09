El acalorado debate de Tenembaum y O'Donnell sobre el escándalo de Ameri

En comunicación con RePerfilAr, los columnistas María O’Donnell y Ernesto Tenembaum tuvieron un enérgico debate, en vivo, sobre el escándalo sexual de Juan Ameri en Diputados, que finalizó con la renuncia del representante del Frente de Todos.

El debate comenzó con la palabra de María O’Donnell quien expresó que, “descubrimos una serie de cuestiones acerca de Ameri a partir de estos hechos que tienen que ver con que fue denunciado por dirigentes de su propio espacio en Salta por casos de abuso o de insinuaciones inapropiadas”. Y agregó que, “hubo incluso una manifestación pública de mujeres de su propio espacio en Salta, planteando que Ameri no debía integrar las listas del Frente Para la Victoria en Salta. Esos son antecedentes que no vienen a juzgar en este caso particular pero hacen al contexto”.

“¿Qué tipo de sanción amerita algo así? Si es que alguna”, se preguntó O’Donnell. “Yo creo que tiene que ver con la cuestión de lo que es público y lo que no. Uno se puede quedar dormido en público, uno puede con un compañero estar haciendo un jueguito en el teléfono celular en una situación de trabajo. No podés estar besándole los pechos a tu mujer en un trabajo. Lo que está pensado para la intimidad cuando se hace público genera una incomodidad”, dijo.

En cambio, para el periodista y columnista de Perfil, Ernesto Tenembaum este episodio "da una enorme tristeza. Hay acuerdos sociales en distintas épocas sobre qué se puede hacer en público. En una época que un hombre se vista de mujer era motivo para la persecución. En otra época, ser homosexual era motivo de persecución”. Y se refirió al escándalo de Ameri diciendo que “que una pareja que se mimosea en público es un hecho más ofensivo que alguien que se queda dormido”.

Asimismo, "me doy cuenta que merece algún tipo de sanción porque hay un acuerdo social implícito que repudia un hecho de intimidad en público más que un tipo falte a la cámara de diputados, o que se mantenga en el senado alguien que está denunciado por violación por la sobrina. Ahora que en 10 minutos con una patoteada se lo saquen de encima ya me parece que vulnera garantías individuales. Lo que expresa eso es que en la Cámara se tolera un montón de cosas, corrupción y gente acusada por violación, y se lo sacan de encima con una patoteada a un tipo que chupó una teta”, dijo Tenembaum.

En oposición, O’Donnell expresó que a ella le “parece que el tipo no está haciendo su trabajo de la forma en que exige ser hecho. Hay un consenso social pero yo no tengo ganas de ver a mis amigos besándose los pechos. Hay algo de la intimidad que cuando se vuelve público es una situación violenta”.

“Cuando dos lesbianas se besan en un bar los echan y dicen no tengo ganas de verlo, te echo porque no tengo ganas de verte besando con otra mujer porque no son las normas de este lugar. Alguna gente cree eso”, interrumpió Tenembaum.

“Si un diputado que está en el recinto de la Nación, no en un momento privado, el tipo está en el recinto, no en un bar chupandole los pezones”, replicó O’Donnell. “Qué lugar es sagrado es también un tema de opinión”, continuó Ernesto y agregó que “si el dueño de un bar cree que los que van a su bar no tienen que ver dos lesbianas besándose según su criterio tiene derecho a decir si no le gusta”.

“Hay una ley nacional que establece que no hay diferencias entre las parejas homosexuales y las parejas heterosexuales. Eso es una ley de garantía de igualdad”, dijo O’Donnell. Aunque, Tenembaum remarcó su desacuerdo por la renuncia del diputado Ameli, al señalar que, “lo que les molesta no es que no trabaje, sino que esté chupando una teta. Ahora si el tema es ser estricto con el laburo carguemonos media Cámara de Diputados”. Y repitió que la posición de la Cámara “me parece que es exagerada, me parece que es hipócrita”.

Por su lado, María expresó que la respuesta del público no le pareció correcta y dijo “vi un linchamiento, una cosa que me empieza a hacer ruido, me resulta un barullo espantoso. Por ahí una coima pasa desapercibida por el poder de la imagen”. Y se mostró en desacuerdo con “lo que dijo Malena Malgarini que esto es igual a un femicidio porque cosifica a la mujer”. Y agregó: “Yo creo que Ameri no podría seguir”.

“Del 83 para acá hubo tres casos únicamente que renunciaron o los expulsaron. De todos los Diputados, Menem no renunció”. Y se refirió al caso de Ameri como “un hecho de prepotencia. No veo por qué esto es el final de una carrera de política. A mi no me gusta el personaje, hay que discutir cómo llegó a la lista. Que se discuta quién es la mujer, cuánto ganaba, me parece horroroso. Expulsan a un tipo por chupar una teta, estamos todos locos”, dijo Tenembaum.

Ya en tono conciliador O’Donnell expresó: “Creo que Ernesto tiene un buen punto, tiene que ver con una catarsis colectiva donde todos se lavan las manos y se sacan las culpas. No es por chupar una teta, es por chupar una teta en el recinto, no es lo mismo Ernesto”.

Tenembaum cerró el debate y dijo “es un tema menor realmente al lado de las trasgresiones que tienen la cámara todo el tiempo. Merecía una sanción y no una expulsión a patadas. Me parece un delirio”.



