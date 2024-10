El Gobierno anunció el fin de la moratoria jubilatoria

El Gobierno confirmó que no habrá una prórroga de la moratoria previsional que vence el 23 de marzo del 2025.

Este programa permitía acceder a la jubilación a aquellas personas que tienen la edad reglamentaria (o están cerca de cumplirla), pero no tienen los 30 años de aportes que exige la ley.

Esta medida preocupa a gran parte de la población, ya que alcanza a gran parte del universo de los trabajadores, especialmente a las mujeres.

¿Qué dijeron desde el ANSES?

El director Ejecutivo de la ANSES, Mariano de los Heros, sostuvo que "la moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga", dijo de los Heros.

"La situación de la población vulnerable que no puede jubilarse queda cubierta por la PUAM. O sea, todas aquellas personas mayores de 65 años acceden a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima".