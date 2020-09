Ernestina País: "Hay ocho mil lugares con terrazas y patios internos"

En el marco del plan de reapertura que lleva adelante la Ciudad de Buenos Aires ante la pandemia de coronavirus, el lunes 21 de septiembre, en el Día de la Primavera y del Estudiante se habilitaron las terrazas y los patios internos de los gastronómicos, bajo un estricto protocolo sanitario, basado en mantener la distancia social, el uso de barbijo, y evitar la circulación de gente "merodeando" dentro del local.

De tal manera, RePerfilAr habló con la periodista, Ernestina País, dueña del restaurante "Million", ubicado en el barrio porteño de Recoleta que había contado públicamente la crítica situación que vivían los gastronómicos ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia. Por tal motivo, la periodista fue una de las abanderadas que luchó por la habilitación de "terrazas y patios internos", por la que alrededor de "ocho mil lugares" en el distrito, el lunes "pudieron abrir".

Ernestina Pais: "Detesto a los que gobiernan y no saben de lo que están hablando"

Al respecto, País remarcó que su posición "no era personal": "A mi no me molestaba que decidieran un camino u otro. Lo que yo consideré cuando dijeron que iban a abrir solo veredas, es que estaban llenando la vereda de gente, cuando ya teníamos gente circulando en la calle". Y agregó: "Era una cuestión sanitaria, no económica".