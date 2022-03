Los actores de The Girl Before hablaron sobre esta atrapante miniserie de suspenso

The Girl Before es una serie de drama y thriller que sigue la historia de Jane, una mujer traumatizada que se enamora de una extraordinaria casa minimalista, que permanece bajo el hechizo del arquitecto que la diseñó originalmente.

En ocasión de su estreno, en RePerfilAr hablamos con los protagonistas de la serie. “Honestamente me da un poco de miedo la inteligencia artificial”, dijo Gugu Mbatha-Raw, protagonista de la miniserie, quien luego completó: “Aprecio que podamos tener celulares, cámaras, laptops y micrófonos todo el tiempo pero no quisiera tener una casa inteligente y controladora”.

“He visto mucha ciencia ficción y la he visto terminar mal”, dijo Ben Hardy, otro de los protagonistas de The Girl Before. “No me gusta la idea de un estado policía como en 1984 y la casa se siente un poco así”.

Esta serie de cuatro episodios está basada en la obra literaria del director de la serie.

“Leí el guión de un tirón, no podía dejarlo y lo terminé leyendo todo en unas cuatro horas”, dijo la actriz Jessica Plummer.

Los dos primeros episodios de la serie ya se encuentran disponibles en la plataforma de HBO Max.