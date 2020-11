Recordarán seguramente ese pequeño gran tratado del antiperonismo que se encuentra en “Las puertas del cielo” de Julio Cortázar, donde ese imaginario está fuertemente logrado. Recordarán también que transcurre bajo este tópico que no ha caído en desuso de la denigración física como forma de la hostilidad, como forma del desprecio.

Hay un momento del cuento que tiene un viraje de los parámetros sociales a una visión de disparidad de género. Los dos hombres del cuento están con una mujer en una milonga y ella de pronto se levanta y se va. La expresión que usa Cortázar es algo así como: “Un espacio quedó más claro en la mesa, un espacio quedó más claro entre los dos hombres que están mirando para otro lado”. Me parece que esa acción habla de una inexistencia, la mujer que se levanta y se va parece indicar la inexistencia.

Un lugar que estaba ocupado y dejó de estarlo y que, al dejar de estarlo, no merece otra afirmación que decir “está un poco más claro” y no más que eso, como si la mujer no sólo ya no existiera en ese lugar sino, en cierto modo, nunca hubiese existido. Lo pensaba en relación a otras ocupaciones de espacios que hemos estado viendo y siguiendo en estos días, independientemente de las condiciones de esa ocupación y de esa desocupación, que no son menores.

Pensaba esta idea del espacio que queda desocupado, que queda más claro y eso supone que pasaron a una especie de inexistencia. Es como si dejáramos de preguntarnos qué está pasando ahora con esas personas que ya no están en ese lugar, dónde están, cómo se las arreglan, dónde se ubicaron y cómo se encontraron ante esta situación.

El espacio está más claro, se desocupó. La idea del espacio desocupado, me pregunto, si no se está resolviendo otra vez con esta forma de inexistencia. El espacio quedó desocupado y es como si esas personas nunca hubieran existido.