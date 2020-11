Pierpaolo Barbieri: "Las denuncias de Trump son una locura"

Pasan las horas y la incertidumbre acerca de los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos crece. En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Pierpaolo Barbieri, historiador y fundador de Ualá, quien desde el país del norte aportó su análisis.

“Estamos esperando cuál de los grandes medios va a dar como ganador a Biden. Con la tendencia en Georgia y Nevada, Biden tiene los votos para convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos”, aseguró Barbieri en relación al desenlace de los comicios.

El cinturón de óxido le dio la espalda a Donald Trump

El historiador también se refirió a la censura realizada por los medios al discurso de Donald Trump. “A mí me da miedo cuando algunos deciden a quién hay que censurar y a quién no. ¿Quién controla a los controladores?”, afirmó Barbieri, quien luego completó: “Los periodistas pueden editorializar, de hecho a mi me parece una locura lo que dice Trump, pero lo que hace Twitter es muy fuerte”.

Sobre posibles judicializaciones y las denuncias de fraude, el historiador afirmó: “No se sabe cuándo va a definirse. El presidente Trump habló de fraude pero no aportó pruebas significativas, los jueces las descartaron”. El fundador de Ualá luego completó: “El silencio de los senadores republicanos demuestra que no acompañan el reclamo de Trump”.