Inferno: una comedia oscura y original de Rafael Spregelburg

¿Dónde está el infierno? Esa es la pregunta que se hace el autor en esta obra. Las respuestas pueden ser tantas que nos asombraríamos. Esto nos dice Rafael Spregelburg, autor y director de Inferno.

“Hace unos años me sorprendió mucho una noticia que dio la iglesia católica en la que decían que el infierno había dejado de existir”, aseguró el director de la obra. “Se asumió y se explicó como una metáfora y se me ocurrió que sí el infierno no está donde debería estar, podría estar en otro lugar”, completó.

Las ideas en Inferno se desgranan como las capas de una cebolla. Sin embargo, nada en esta obra resulta previsible. “Mis obras suelen ser obras de texto, muy basadas en lo que pasa con las palabras”, aseveró el autor.

“Todos tenemos nuestro infierno privado, en la obra se toca un poco el infierno de la última dictadura con un tratamiento de comedia apabullante”, concluyó Spregelburg. Con música en vivo, podés ver la obra en el renovado Teatro Astros todos los miércoles de noviembre.