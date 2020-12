Aumentos por decreto: "Todo jubilado tiene el derecho a judicializar lo que considera que es justo"

La política jubilatoria del Gobierno nacional sufrió su primer revés. Es que la Cámara Federal de Paraná declaró inconstitucionales los aumentos por decreto dispuestos por el gobierno este año, lo cual podría sentar un precedente a nivel nacional.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Beatriz Aranguren, vocal de la Cámara Federal de Paraná, para que nos explique el fallo y las implicaciones que podría tener a futuro.

“Fueron dos fallos en los cuales, por mayoría, se dictaminó que los aumentos por decreto son inconstitucionales porque establecen aumentos inferiores a los que establece la ley suspendida”, aseguró la jueza Aranguren.

Luego, la doctora habló sobre el futuro del dictamen ante una posible apelación: “La ANSES pedirá un recurso extraordinario y la Corte Suprema hará un análisis final a la normativa y dará su opinión al respecto”. “Siempre la CSJN tiende a respetar las normas internacionales aplicables que respetan la integridad del haber”, afirmó la vocal de la Cámara Federal de Paraná.

Sobre los jubilados que quedaron por debajo de los aumentos inflacionarios y la posibilidad de subirse al fallo, Aranguren aseguró: “Todo jubilado tiene el derecho a judicializar lo que considera que es justo pero cada caso es particular y, hasta que la Corte no falle, no tendremos un criterio general”.