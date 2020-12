Israelit: "Le cambiaban el número de teléfono para que no pudiéramos hablar con él"

Tras la muerte de Diego Armando Maradona y los polémicos incidentes en su velorio, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Mariano Israelit, uno de los amigos más cercanos al 10, para hablar de los homenajes, el entorno del más grande, el desempeño del Dr. Leopoldo Luque y de la última vez que lo vio.

“Hubo gente que no lo blindó, no lo ayudó a dejar el alcohol y evitaba que se acerquen sus amigos e hijas. A los compañeros del 86 y a mí nos bloqueaban y le cambiaban el número de teléfono para que no pudiéramos hablar con él”, aseguró Israelit, apuntando contra el entorno del más grande.

Luego, el allegado al diez habló sobre la última vez que lo vio con vida y su trato en el último tiempo: “Fue justo antes de la pandemia. Habíamos ido a comer a su casa con un amigo en común. Después seguí hablando siempre por teléfono y lo notaba angustiado, deprimido y muy dolorido de la rodilla”.

“Me siento muy triste porque no lo tengo y no lo puedo llamar más, tengo un nudo en la garganta”, aseguró Israelit sobre la muerte de su amigo y luego se refirió a los homenajes que recibió el más grande en su velorio: “Me ponen muy contento, no hubo otro igual a él. Diego es popular. Creo que se quedaron cortos con el tiempo de velorio, había muchísima gente”.

Sobre las diversas denuncias que surgieron contra Maradona por violencia de género, Israelit afirmó que no puede opinar de sus "temas personales”. “No me gusta tener un dedo acusador, fue un humano como fuimos todos, nunca quiso ser el ejemplo de nada y tuvo problemas como todos”, concluyó el allegado al ex jugador de Boca.

Finalmente, Israelit se refirió a Luque y el tratamiento de su amigo: “Lo comprendo, Diego era un nene caprichoso y hacía lo que quería. Si vos le decías no tomes esa cerveza, iba y se tomaba dos, era muy difícil de manejar”.