La justicia de Brasil exculpó a Lula da Silva: "Hay un gran movimiento para salvarlo"

La Corte Suprema de Brasil anuló todas las sentencias dictadas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por la operación anticorrupción Lava Jato. En ese marco, RePerfilAr habló con Germán Segré, abogado en Brasil, quien describió que "era esperado", ya que remarcó que "esta decisión pasa a ser parte del juego político", y aseguró que "hay un gran movimiento para salvarlo de todos los procesos que tiene".

En esa línea, el letrado afirmó que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Nelson Fachin, está "tratando de proteger" al ex mandatario brasileño acusado, ya que sostuvo que "por un tema procesual dijo que tres de los siete casos de Lula deberían haber sido juzgados en Brasilia y no en Curitiba". De tal manera, "le dio la incompetencia" , aún así "no se manifestó sobre la inocencia de Lula".

No obstante, Segré afirmó que el presidente de Brasiil, Jair Bolsonaro "hoy está más cerca de Lula que de Sergio Moro, a quien ve como un contrincante".

Asimismo, remarcó que la Corte Suprema de Justicia "toma esta postura porque se trata de un personaje del tamaño de Lula da Silva".