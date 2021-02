Martín Báez pidió su absolución: "Soy buena gente"

Se reanudó el juicio oral por la ruta del dinero K. La investigación inició en el programa de Jorge Lanata "Periodismo para Todos", en el que se vio un video en el que aparece Martin Báez contando dólares en La Rosadita. Actualmente continua tras las rejas, no así su padre Lázaro Báez que está con prisión domiciliaria. Se espera que el próximo miércoles tras los últimos alegatos de los acusados, el Juzgado delibere y luego dé los veredictos en la famosa causa.

La causa está caratulada por el lavado de dinero de 55 millones de dólares, provenientes en la obra pública, en los años comprendidos entre el 2003 y 2015. La hipótesis es que por su cercanía a los Kirchner, las empresas de Lázaro Báez habían sido beneficiadas por los proyectos de obra pública, en Santa Cruz y a nivel nacional.

Es así que la fiscalía para Lázaro Báez pide 12 años de prisión. Asimismo, para sus hijos solicitan: para Martín 9 años, Leandro 5 años, en tanto para Melina y Luciana 4,5. También en la lista figuran Daniel Pérez Gadín y el abogado, Jorge Chueco para quienes se piden 8 años, el mediático Leonardo Fariña para el que solicitan 5 años, y Federico Elaskar, ex financista que piden 4,5 de prisión.

En los últimos días, algunos acusados salieron a hablar públicamente y sostuvieron que la causa estaba armada y que no habrían cometido delitos. En esa línea, Martín Báez expresó: "Soy buena gente, actualmente estoy con la vida destrozada. No soy ni mafioso, ni delincuente".

Por su parte, Pérez Gadín se defendió: "Querían demostrar que el dinero en el exterior era de Cristina y Néstor Kirchner, esto me pedían y me amenazaban con involucrar a mi familia si yo no hacía estas declaraciones.