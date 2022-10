Natalie Pérez habló sobre Escucha a tu cora, la reversión de un clásico de los ochenta

Escucha tu cora es el nuevo single de Natalie Pérez y se trata de una reversión de un reconocido tema de Roxette Listen to your heart. En este contexto, el equipo de RePerfilAr habló sobre los proyectos de la artista nacional.

“Estaba en la búsqueda de reversionar canciones de los 80 y surgieron varios nombres, cuando apareció Roxette me gustó un montón”, dijo Pérez, quien luego completó: “Buscaba una canción con un lindo mensaje”.

El tema coincide con el nuevo proyecto de Per Gessle, ex integrante de la banda pop de los 80. “La posibilidad de tener una posibilidad con el artista de Roxette me parece genial, sería épico que eso pase”, completó.

“Que me haya aprobado la versión de la canción fue genial”, disparó la actriz. El single es un adelanto del tercer disco de Natalie Pérez. “El tercer disco para los músicos es importante, es el que te da la identidad”, concluyó. El single lo podés escuchar en todas las plataformas digitales.