El médico personal de Macri explicó que fue una lesión "que se tomó con tiempo"

El expresidente Mauricio Macri debió ser operado esta tarde, en el sanatorio Otamendi, de un tumor benigno. El doctor Simon Salzsberg, ex director de la unidad médica presidencial y jefe de unidad de cardiología del Hospital Fernández, es el médico de confianza de Macri y estuvo presente en la resección endoscópica.

En RePerfilAr, Salzsberg explicó que el ex presidente “no tenía ningún síntoma pero cada cuatro años se hace una endoscopia de control. En el control se encontró esa lesión, hace dos meses mas o menos, una lesión que no es maligna hoy pero es pre maligna. Se lo tomó con tiempo y hoy se hizo la resección, en principio endoscópica y si no se podía sacar de forma endoscópica se iba a hacer la resección por medio de hemicolectomía”.

La operación “por suerte se pudo hacer hoy”, dijo aliviado el médico personal de Macri, ya que al tratarse de una lesión benigna podría malignizarse con el paso del tiempo.

Mauricio Macri se encuentra en buen estado de salud y recuperándose junto a su esposa Juliana Awada. Se espera que el exmandatario reciba el alta en el día de mañana.

El Expresidente Mauricio Macri ingresó al sanatorio porteño en las primeras horas de la tarde. Luego de ser trasladado desde su domicilio en la quinta “Los Abrojos” ubicada en la localidad bonaerense de Islas Malvinas.

