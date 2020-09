Alberto F pidió "no olvidar" lo que hizo el macrismo: "Nunca más"

El presidente Alberto Fernández llamó este mediodía a "cuidar los dólares" para producir e industrializar el país y remarcó que "por mucho que mientan los diarios" los únicos objetivos del Gobierno son "la producción y el trabajo".

"Acá uno se da cuenta en dónde necesitamos los dólares: para comprar los insumos para producir estas heladeras y electrodomésticos. Cada una de esas heladeras tiene un 60% de producción nacional y un 40% de insumos que se importan. Tenemos que hacer que cada vez sean menos los insumos que se importan y cada vez sea más lo que produzcamos. Para eso, hace falta cuidar los dólares. Los necesitan los que tienen que producir y dar trabajo antes que nadie", consideró el primer mandatario durante el anuncio de una línea de financiamiento productivo para empresas y un plan para favorecer la compra de electrodomésticos.

A su vez, apuntó a la herencia recibida del gobierno de Macri por dejar "una economía diezmada" y "casi sin reservas".

Alberto Fernández propuso incluir al "juramento al medio ambiente" en el ámbito escolar

"Es un momento en el que a la Argentina le cuesta mucho recuperar el nivel de vida, de trabajo, de producción, que en otros años tuvo. Producto de cuatro años que fueron muy dañinos en donde se incentivó más la importación que la producción. Y cada vez que pasa eso, son puestos de trabajo que desaparecen. Por eso es importante industrializarse. Producir y no importar bienes, porque eso le quita trabajo a los argentinos. Y lo tenemos que hacer en condiciones muy difíciles porque dejaron un país con la economía diezmada, casi sin reservas y en un país donde la historia hizo que nos acostumbremos a esta suerte de bimonetarismo: manejarnos en pesos y ahorrar en dólares", precisó.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández anuncia dos líneas de financiamiento para empresas y para la compra de electrodomésticos. https://t.co/O91fCNXrHW — Casa Rosada (@CasaRosada) September 22, 2020

A su vez, el mandatario remarcó que la situación de crisis por la que pasa la Argentina es "excepcional" y una etapa de "transición" por lo que tomaron las últimas medidas restrictivas respecto del dólar.

"Está claro que lo que estamos viviendo es un tiempo de emergencia excepcional. Son medidas que no nos hacen felices ni disfrutamos, pero la coyuntura nos exige por el grado de deterioro que tenían las reservas del Banco Central cuando llegamos. Y en el medio, tuvimos que lidiar con seguir pagando a organismos internacionales y llegar a un acuerdo con acreedores privados. Poco a poco, ese horizonte con el que soñamos empieza a despejarse. Pero no se despeja de la noche a la mañana. Es necesario que todos entendamos y hagamos el esfuerzo de saber en dónde estamos parados, que estamos viviendo un tiempo de transición", argumentó.

En esa línea, recordó a un ministro de Producción del gobierno de Macri que "les decía a los que producían 'quedate con la marca y andate a importar lo que vos estás produciendo'. Y así fueron cerrando 25 mil pymes. Y se fueron cientos de miles de trabajo, no creemos en eso. Yo disfruto de venir a estos lugares, las máquinas produciendo son la mejor música para mis oídos".

Alberto Fernández: "Estoy haciendo lo que prometí en la campaña, si nos critican es porque estamos haciendo las cosas bien"

Y agregó la pandemia como otro de los obstáculos con los que se encontró su gestión: "Recibimos un país en terapia intensiva y encima nos agarró un virus. Pero seguimos apostando al trabajo. Tenemos que generar más trabajo y producción, esa será nuestra victoria, que no los confundan, que no los hagan bajar los brazos. Los veo trabajar con todos los cuidados que hay que tener, con tapabocas, mascarillas. Sigan haciéndolo así porque la pandemia no ha pasado".

"Seguimos creyendo en la Argentina que crea universidades. No queremos que ningún argentino se quede sin una cama por el coronavirus, y hasta aquí hemos cumplido por el esfuerzo de todos: presidente, gobernadores e intendentes, para poner de pie lo que habían destruído en cuatro años. Creían que la política correcta era no abrir hospitales. No olvidar, para que nunca más vuelvan a darles el derecho de hacer lo que hicieron", concluyó.

J.D. /