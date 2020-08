Padre de Solange: "Despedirse es un derecho y se lo han quitado a mucha gente"

Noticias Relacionadas Caso Solange Muse: denuncian al Estado argentino

“Desde el domingo pasado a hoy, que pasaron 8 días nadie se comunicó conmigo”, afirmó Pablo Musse, que no pudo estar presente para despedirse de su hija, Solange, a causa de las medidas de seguridad desplegadas en Córdoba por el coronavirus.

“Esto lo tendrían que haber previsto antes, de les escapó este tema. Estén con ellos y abrácenlos, que se puedan despedir es lo más importante, es muy duro tanto como para el paciente como para la familia”, afirmó en diálogo con Reperfilar.

“Las palabras de Sol eran que si no servía para nosotros esto, que sirva para otras personas “ en referencia al caso que se conoció sobre las hermanas Antonela y Victoria Garay que están intentando despedirse de su padre Martín y se contactaron con Pablo para obtener su apoyo.

Desde Córdoba explican por qué no dejaron pasar al padre de Solange

“Anteriormente hubo muchas Solange y ojalá después de esto no haya más Solange”, agregó el padre haciendo referencia que lo ocurrió es un legado que dejó su hija.

“No solo el Covid mata a la gente, hay muchas enfermedades terminales que el paciente necesita estar acompañado por la familia. Hay un derecho básico universal que está por encima de las leyes de los decretos y de todo y se le ha quitado a muchísima gente”, declaró el padre de Solange.

“En mi caso particular iba a ver a mi hija a un domicilio con internación domiciliaria y si hubiese sido en una clínica debería haber un protocolo para el ingreso de familiares como tienen los médicos”, manifestó sobre su opinión respecto a las autoridades nacionales que redactan los decretos que por mala interpretación no permitieron que se acerque a despedir a su hija.

Pablo Musse concluyó: “No puedo creer que alguien iluminado me haya dicho no entres y me haya dicho que tenía Covid y a las 24hs no tenía más Covid. Hay mucha gente que tiene un poquito de poder y toma decisiones incorrectas, habría que rever eso. Lugares específicos donde debería haber gente coherente, con corazón”.

Mira el video con la entrevista completa

R.I.Y. / DS