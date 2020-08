Solange Musse tenía cáncer y murió sin poder ver a su padre por los controles de coronavirus

Las víctimas del coronavirus no se limitan solamente a quienes contraen la enfermedad. Las medidas de aislamiento decretadas para evitar los contagios hicieron que familias permanezcan separadas por meses y que otros pacientes tampoco puedan estar acompañados por sus seres queridos durante sus internaciones o tratamientos. Solange Musse fue una de ellas y su historia recorrió el país entero.

La joven tenía 36 años, diez de los cuales padeció cáncer de mama. El estado de Solange era delicado por lo que recibía tratamiento ambulatorio en una casa de la localidad cordobesa de Alta Gracia. Su padre Pablo quiso desplazarse desde Neuquén hasta allí para poder verla, pero no lo dejaron ingresar a la provincia por los controles sanitarios. La mujer falleció este viernes 21 de agosto a la madrugada sin haber podido despedirse de él.

La historia de Pablo se dio a conocer el pasado martes 18 de agosto cuando el hombre acudió a los medios para contar la desesperante situación que vivía. Musse solicitó los permisos necesarios emitidos por el Comité Operativo de Emergencia (COE) para poder viajar y ver a su hija antes de que iniciara un nuevo tratamiento de quimioterapia.

No obstante, para entrar en Córdoba también se requiere someterse a un hisopado por coronavirus dentro de las 48 horas anteriores al viaje y que éste dé negativo, algo que el hombre no pudo pagar por su elevado costo y que no cubría la salud pública sin presentar síntomas de la enfermedad, según explicó en sus declaraciones a los medios.

Cuando Pablo llegó a la ciudad de Huinca Renancó, se le realizó un hisopado que dio un resultado “dudoso”, razón por la cual se le negó el ingreso a la provincia de Córdoba. Las autoridades le ordenaron regresar a su hogar sin detenerse en ningún punto del recorrido, escoltado por ocho patrulleros de los distintos distritos.

En medio de este proceso, la salud de su hija Solange empeoró. Según consignó Musse al sitio La Voz, la joven se descompensó por lo que tuvo que ser derivada desde Alta Gracia hasta el Sanatorio Allende, Nueva Córdoba, donde finalmente falleció durante la madrugada.

B.D.N.