Coronavirus: establecen un protocolo mundial para la atención de pacientes con cáncer

La pandemia de coronavirus alteró en gran medida las rutinas de tratamiento de los pacientes con cáncer y, si bien los médicos recomiendan mantener el aislamiento social obligatorio para evitar un posible contagio, los pacientes necesitan continuar con su atención terapéutica.

Por este motivo, sociedades oncológicas de todo el mundo establecieron pautas para la atención de estos pacientes, debido además a que algunas de las terapias que utilizan inmunosupresores pueden predisponer al organismo a un mayor riesgo de contraer el virus covid-19.

El protocolo, elaborado por 29 sociedades oncológicas, es difundido por la Fundación SALES, que desde hace más de 40 años centra su actividad en el apoyo financiero a investigadores del CONICET que realizan ciencia básica en el amplio espectro del cáncer.

El protocolo se divide en cinco áreas :

La primera área se refiere a los pacientes en general, en donde se hace foco en aquellos que reciben tratamiento con inmunosupresores. El grado de inmunosupresión depende del tipo de cáncer, la edad del paciente, el estado físico, comorbilidades, tipo de terapia y el tiempo transcurrido desde la última terapia.

La segunda área de recomendación se refiere específicamente a protocolos o cualquier medida especial que las personas con cáncer deben tomar para evitar la infección por COVID-19. “La mejor manera de prevenir la infección es evitar la exposición al virus mediante la implementación estrictas medidas de higiene. Además, los pacientes deben comunicarse con su médico para averiguar más sobre su riesgo individual”, sostiene el protocolo.

Las medidas higiénicas incluyen: lavado frecuente de manos, desinfección de objetos, evitar manipular objetos en lugares públicos y lavar frutas y verduras. Las modificaciones de comportamiento incluyen quedarse en su casa, no reunirse en lugares públicos y no tocar otra gente.

Asimismo, detallan, “se deben evitar viajes, visitas domiciliarias no esenciales, el uso del transporte público y la compra de alimentos no envasados”. Se recomienda el uso de una máscara facial, al menos en lugares con mucha gente, pero no como un reemplazo para otras medidas preventivas establecidas.

"Si un paciente con cáncer experimenta nuevos síntomas similares al resfrío, debería contactar a su oncólogo y permanecer en cuarentena"

La tercera área de recomendación reflexiona sobre qué hacer si alguien es sintomático. Los pacientes con cáncer deben evitar a las personas con una exposición al COVID-19, infectadas asintomáticas y personas sintomáticas infectadas durante al menos 14 días y hasta que sus síntomas se hayan resuelto. Si un paciente con cáncer experimenta nuevos síntomas similares al resfrío, debería contactar a su oncólogo y permanecer en cuarentena.

La cuarta área de recomendación está relacionada con la salud mental: orientación sobre el manejo de la ansiedad y el estrés. Se alienta a los pacientes con cáncer a vivir tan saludablemente como puedan. Algunas recomendaciones incluyen respirar aire fresco, hacer ejercicio físico y actividades creativas, y pasar tiempo de calidad con sus familias.

“El descanso, el sueño y la alimentación saludable son importantes. Los niveles de estrés y ansiedad de los pacientes son generalmente altos durante la pandemia”, aseguran.

Algunas sugerencias para contrarrestar estos sentimientos negativos incluyen la comunicación con amigos y familia, participar en actividades agradables, meditación, yoga y ejercicio físico, comer saludablemente, evitar el exceso exposición a las noticias y seguir una buena higiene del sueño. Recomiendan, además, consultar a su médico y delinear un plan de soporte para no abandonar el plan de bienestar emocional.

Por último, la quinta área de recomendación se refiere a los procedimientos en centros oncológicos. “Pacientes y visitantes que tienen síntomas o han estado expuestos a una persona infectada no debe visitar su centro oncológico, sino que debe llamar al consultorio de su médico para recibir más instrucciones”, recomienda,

En tanto, los pacientes sintomáticos que llegan al hospital “deben usar una máscara facial e informar sus síntomas a su llegada”. Además, todos los pacientes deben mantenerse a una distancia segura de otras personas, y no deben concurrir con más de un acompañante.

Tanto pacientes como visitantes deben lavarse las manos al ingresar y salir del centro. “En el hospital, los pacientes con antecedentes conocidos o sospecha de COVID-19 deben permanecer en salas separadas. Para aquellos pacientes internados sin COVID-19, solo debe permitirse un visitante”, sostiene el protocolo.

Cáncer con Ciencia de la Fundación Sales recuerda que la orientación profesional se vuelve de “extrema importancia” para reducir el riesgo de contraer el virus, como así también para brindar seguridad, tratamiento y reducir el estrés de los pacientes.

A.G./MC