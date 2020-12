Para Eugenio Semino, las jubilaciones "están perdiendo entre 10 y 15 puntos"

Avanzan los descongelamientos de las tarifas, aunque no impactará en todos de la misma manera. Esto se debe a que se mantendrán los subsidios dependiendo de los ingresos y el lugar de residencia de los usuarios. La duda pasa por lo que sucederá con los sectores más golpeados por la economía, como es el caso de los jubilados.

RePerfilAr entrevistó a Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, quien afirmó que aunque todavía no se ha definido cuál será el ingreso de los jubilados, la Ley de Movilidad que tanto los había perjudicado, "se suspendió justo cuando podían recomponer parte de lo perdido, y se decretó la emergencia previsional y los tres ajustes fueron hacia la baja".

Respecto a lo que les correspondía por la Ley de Movilidad, Semino afirmó: “Están perdiendo entre 10 y 15 puntos y van a perder entre 7 y 10 puntos respecto a la inflación más allá de las aspiraciones de los jóvenes funcionarios que anunciaron el incremento del 5 % en diciembre casi con un clima festivo”.

"En el país, 4 millones de jubilados cobran $ 18.000 y no llegan a cubrir el 30% de sus necesidades básicas y ese 5 % de aumento significó $ 900 que es el equivalente a $ 30 por día. Con ese incremento no llegan comprar un alfajor”, detalló el Defensor de la Tercera Edad.

Avanza el ajuste: Marcó del Pont anunció el fin del ATP

“La jubilación no es un subsidio, es un derecho. Los jubilados y pensionados aportaron 30 años al sistema y el sistema político no les devuelve ni el 10% para que puedan vivir dignamente” expresó. A lo que debería abocarse el sistema político, según palabras del entrevistado, no es una fórmula de movilidad sino de recomponer el haber.

“Hoy, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad está liquidando su capital para contener el dólar paralelo. Todo esto se da dentro de una crisis humanitaria gravísima en el sector del adulto mayor. El 80% de los casi 40 mil muertos que hay en Argentina por Covid-19 son adultos mayores y los que salieron de la patología aguda hoy tienen comorbilidades que hay que atender y nadie las atiende“, afirmó.

Las familias que antes de la pandemia era un apoyo para los jubilados vieron resentidos sus ingresos y el jubilado hoy es el primer expulsado en lo económico. “Es de una gravedad inusitada pero parece estar naturalizado que el adulto mayor, que es un fenomenal activador de las economías en muchos países a través del consumo, acá a los 65 años el sistema político les aplica un rifle sanitario”, cerró Semino.