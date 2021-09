Hugo Pizzi a favor del uso de barbijos: "Esto todavía no terminó"

El Gobierno nacional anunció nuevas flexibilizaciones en la política sanitaria producto de la pandemia de coronavirus. Entre las medidas más destacadas se encuentran la no obligatoriedad del uso del barbijo al aire libre, la vuelta del público a los estadios de fútbol y el 50% de aforo en los boliches y eventos masivos.

Vídeo | Pizzi sobre las flexibilizaciones: "Estamos transitando la epidemia, esto todavía no terminó"

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con el infectólogo Hugo Pizzi, quien habló sobre las nuevas medidas anunciadas por la ministra Carla Vizzotti y su posible repercusión en el cuadro epidemiológico nacional.

“Estamos transitando la epidemia, esto todavía no terminó”, disparó Pizzi, quien luego completó: “Hay gente que cree que nunca fue útil el tapaboca que seguramente va a tomar otras actitudes que van a ser más profundas”. En esa misma línea, Pizzi aseguró que ante la presencia de la variante delta habrá que ser cuidadosos.

“Ojalá me equivoque pero insisto con que todavía esto no terminó”, aseguró el experto. “La variante delta es una realidad incontrastable, hay que seguir vacunando a toda velocidad”, completó el infectólogo. Finalmente, Pizzi aseguró que hay que hacer énfasis en la vacunación a los menores de edad y que hay lugares del país en los que no se está testeando.