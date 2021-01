Polémica por el suero equino hiperinmune: "Esos pacientes fueron excluidos del trabajo"

En medio de la expectativa y esperanza que generó la creación del suero equino hiperinmune en los hospitales argentinos para poder tratar a los pacientes enfermos por coronavirus, la Sociedad Argentina de Médicos de Terapia Intensiva estableció un escrito mediante el que desaconseja el uso de este tratamiento en terapia intensiva. Sin embargo, desde el laboratorio sostienen que no habría problemas, y que sí puede utilizarse.

En ese marco, RePerfilAr habló con Rosa Reina, Presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, quien, entre otros médicos, firmó la carta, y aseguró que "los pacientes que están ingresados a las terapias intensivas, que están en asistencia ventilatoria mecánica y que han recibido plasma de convaleciente fueron excluidos del trabajo".

El suero equino hiperinmune "es más efectivo que el plasma humano"

En ese sentido, advirtió: "No son poblaciones de las cuales se evaluó el suero equino". Y agregó: "Como había cierta incertidumbre en la comunidad médica sobre si con este suero se iba a tratar a todos los pacientes, lo que nosotros hicimos fue escribir lo que los autores, claramente, presentaron en la Sociedad Argentina de Infectólogos".

No obstante, la especialista destacó que este trabajo "todavía no está publicado en una revista científica". "Realmente muchos médicos no intensivistas le solicitaron a la SATI escribir esa parte: los pacientes que habían sido excluidos, para que cuando se elaboren las recomendaciones y los protocolos para la utilización del suero equino se sepa que estos pacientes no van a entrar en el grupo de tratamiento porque no fueron estudiados para esto. Simplemente ratificar y dejarlo por escrito".