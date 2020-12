Polémica por la baja de imputabilidad: "No tiene ningún sentido bajar la edad"

El crimen del ciudadano armenio en el barrio porteño de Retiro, en el marco de un robo, por el que hay un adolescente de 15 años detenido, reavivó el debate por la baja de imputabilidad. Por eso, RePerfilAr habló con Elbio Ramos, Juez de Garantías Penal Juvenil de Quilmes quien argumentó que "la delincuencia juvenil en general no tiene un impacto en la agenda de Seguridad", ya que según sostuvo "no llega al 3% de la delincuencia total del país".

En esa línea Ramos aseguró que ante un caso como el del ciclista asesinado "hay una respuesta profundamente emotiva donde no se racionaliza cuál es la dificultad no sólo individual sino general, de la franja de adolescentes que delinque". "Este año arriba del 55% de los jóvenes del país son pobres y eso sin duda está dejando una exclusión social y una marginación cada vez más grande y además tenemos un serio problema educativo", agregó.

De tal manera, el magistrado expresó ver "como abordar estos chicos que entran y salen", y en qué programa insertarlos. Asimismo, opinó que los proyectos de ley para bajar la edad de imputabilidad "no sirven".

"Tenemos que tener claro que si bajamos la edad tiene que ser para favorecer, el ingreso al sistema de protección de chicos y no para la represión, y retribución. Por eso, no tiene ningún sentido bajar a 16 años. Es un problema social, educativo y familiar y no es de seguridad. El número de chicos imputables que cometen delitos graves y que merecen una verdadera intervención del Estado es bajo como para generar un recurso legal como la prisionización que nos sale tan caro y es tan malo". cerró.