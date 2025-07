Qué dijeron los dueños de los perros que mataron al nene de 2 años

En el marco de la muerte de Valentino, el nene de dos años que fue atacado por perros pitbull al salir de su casa solo, en las últimas horas hablaron los dueños de los animales, Paulina García Mansilla y Pedro Martínez, que participaron de la búsqueda del menor apenas se enteraron de su desaparición.

En ese contexto, la mujer agregó que las autoridades “no se llevaron a ningún perro” para analizarlo, ya que hasta el momento se esperan los resultados de la autopsia del menor de quien se le ordenó extracción de ADN para ver si tiene fluidos correspondientes o pelos y demás correspondientes a estos perros.

“A las 17:30 no estaba acá porque cierro a las 19, voy a comprar pizza para mis hijos, vuelvo y me llama mi amiga Rosa y me cuenta lo de Valentino. Salí rápido para ir a buscarlo”, dijo Pedro, en diálogo con Cortá por Lozano (Telefé).

Al ser consultado sobre el motivo por el que el hombre deja sueltos a los animales, respondió que es para proteger sus invernáculos de otros animales. “Tengo invernáculos y para que otros perros no se los rompan dejo a los míos sueltos. Después de las 19 de la tarde encierro a los perros”, detalló.

Además, Paulina agregó que revisaron a sus mascotas y no detectaron rastros de sangre en la boca ni en el cuerpo. Tampoco hay rastros de sangre en los animales, ni ropa ensangrentada cercana al lugar donde se halló el cadáver del menor.