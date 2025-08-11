Mendoza endurece controles contra familias que rechacen las vacunas obligatorias

Una nueva resolución de la provincia de Mendoza establece que los padres que se nieguen a vacunar a sus hijos o personas incapaces tendrán 30 días para cumplir con el calendario de inmunización antes de ser denunciados y sancionados.

La normativa, vigente desde su publicación en el Boletín Oficial, fija un protocolo para que escuelas, centros de salud y cualquier funcionario público reporten casos de negativa. Según el ministro Rodolfo Montero, existe una “tendencia minoritaria pero preocupante” de rechazo a las vacunas.

Procedimiento y sanciones

Cuando un padre exprese por escrito su negativa en la escuela, contará con 30 días corridos para vacunar y certificarlo en el Sistema Provincial de Inmunizaciones. Si no lo hace, la autoridad deberá notificar al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y presentar una denuncia policial, municipal o judicial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La sanción prevista en el artículo 119 del Código Contravencional incluye multas de $84.000 a $336.000, arresto de hasta cinco días o trabajo comunitario. En caso de reincidencia, el monto se triplica. El personal de salud que no informe estos casos también será multado con el doble de lo previsto.

El objetivo oficial y la mirada sanitaria

La directora de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, aclaró que “no es sancionar ni poner multas de 300 mil pesos” sino proteger a la población. Indicó que los grupos antivacunas son “muy pocos”, aunque algunos tienen posiciones extremas.

Aguilar explicó que muchos padres menores de 50 años nunca vieron enfermedades como polio o sarampión, lo que lleva a pensar erróneamente que ya no existen. También señaló un “relajamiento” en la vacunación después del primer año de vida del niño, que se acentúa con el paso de los años y la cantidad de hijos.