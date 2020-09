Noticias Relacionadas Suiza preconiza la vacunación masiva contra la gripe, para frenar el coronavirus

Johnson & Johnson anunció este miércoles estar en la última etapa de estudios clínicos finales desarrollados en Estados Unidos, para tratar de probar si una vacuna contra el coronavirus, de una sola dosis puede ser efectiva en la protección contra el virus.

En diálogo con RePerfilAr, la doctora Paula Barreyro de Janseen Latinoamérica, expresó que la vacuna de Johnson & Johnson “es una vacuna que se llama de vector viral no replicante, esto significa que utiliza un adenovirus. Es un virus que se ha modificado genéticamente para que no se reproduzca y no genere infección en la persona”.

"Se utiliza este adenovirus como el método que transporta un pedacito de una proteína del coronavirus hacia el interior del cuerpo para generar o despertar una respuesta inmunológica", dijo Barreyro.

Coronavirus: otra vez más de 400 muertos, pero 171 son de hace más de un mes

La doctora también explicó que “en el día de hoy (por el miércoles 23) fue anunciado el inicio de los ensayos de fase 3, estudio ensamble que se va a llevar a cabo en distintos países” como Estados Unidos, Sudáfrica, México, Brasil, Colombia, Perú, Argentina y Chile.

Paula Barreyro destacó que “el ensayo se llama "randomizado" y que va a haber dos ramas, una que va a recibir la vacuna y otra que va a recibir el placebo”. Y agregó que “es un estudio que va a correr a nivel global, que planea incluir hasta 60 mil personas y que tiene como objetivo primario demostrar la eficacia de la vacuna. Si la vacuna despierta anticuerpos en las personas y si evita la infección por el SARS COV 2”.



I. R. A