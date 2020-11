Rector de la Universidad Pedagógica: "Siempre hay que revisar la formación docente"

Ursula Ures Podera y Jairo Straccia

Noticias Relacionadas Política en escuelas: Acuña desató la polémica por el material didáctico de los gremios y la Nación

Tras los polémicas declaraciones de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, RePerfilAr, habló con Adrián Cannellotto, rector de la Universidad Pedagógica, quien expresó su desacuerdo con los dichos: "Según el informe Enseñar que se hizo en 2017 el 50% de los estudiantes de los Institutos de formación docente dice que esa carrera es la primera que cursa y que elige", sostuvo.

Y agregó: "El 12% tiene un título del nivel Superior no universitario, y el 29% indica que ya había comenzado una carrera y luego la abandonó". En esa línea, remarcó: "Es parecido a lo que pasa con los estudiantes de las universidades, ya que mas o menos el 21% deja la carrera y se cambia a otra. O sea que no estamos ante una condición tan drástica y particular". Sin embargo, Cannellotto puntualizó que "siempre hay que revisar la formación docente".

Trotta consideró un error de Larreta "fijar fecha de inicio de clases sin diálogo con Provincia"

Respecto a las declaraciones de Acuña quien había expresado que los docentes "son de un sector cada vez más bajo y de menor capital cultural", el rector de la Universidad Pedagógica destacó que actualmente "en el país hay más de un millón de trabajadores vinculados a la educación", de los cuales "alrededor de 700.000 están frente alumnos". "Es un número alto en el que hay de todo", expresó.

Al ser consultado por "la calidad docente" a la hora de enseñar, Cannellotto remarcó que hay que focalizar "varias cosas". En primera instancia puntualizó "la formación docente inicial y continua". "Lo segundo es que hay valorizarla, para eso hay que mejorar los salarios, las condiciones de trabajo", agregó.

En tercer lugar, remarcó. "Hay que crear una carrera docente y directiva para hacer algo creativo que transforme la docencia". "Eso tiene que ser el motor para transformar lo que nosotros vemos como un docente, que se parece mucho a lo que era hace 100 años, entonces por ahí estamos ante las puertas de formar eso. Tiene que haber condiciones institucionales para que esa motivación se sostenga en el tiempo", agregó.