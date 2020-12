RePerfilAr - Programa Completo 10-12-2020

El noticiero RePerfilAr por la pantalla de Net Tv, conducido por los periodistas Jairo Straccia, Úrsula Ures Poreda, Florencia Ballarino y Agustino Fontevecchia, el jueves 10 de diciembre de 19 a 21 repasó una variada y diversa agenda de los temas del día.

La jornada estuvo marcada por el histórico debate del proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo que recibió media sanción en Cámara de Diputados. RePerfilAr estuvo presente en la cámara baja donde se debatió la medida hasta primeras horas del viernes, y paralelamente cubrió lo que ocurría en Plaza del Congreso, donde se congregaron manifestantes a favor y en contra de la iniciativa.

En ese contexto, RePerfilAr dialogó con el Doctor Mario Sebastiani de la división de Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano y expositor ante el Congreso sobre la interrupción voluntaria del embarazo, quien opinó que se trata de “un momento histórico” aunque “ya son 37 años que venimos esperando una vuelta de página”.

Por otro lado, en el marco de la puesta en funcionamiento del censo económico que lidera el Indec conducido por Marco Lavagna. RePerfilAr habló con Santiago Sáenz Valiente, abogado tributarista, quien remarcó que la iniciativa "no es solo poblacional", sino también "un censo económico empresario".

"Aparecen una serie de penalidades ante el incumplimiento que son peligrosas de implementar a este nivel", agregó. En ese sentido, puntualizó que "hay que tramitar un certificado de cumplimiento censal vinculados no sólo a la actividad que desarrolla la empresa". Y manifestó que se calcula un total de 700.000 empresas y 5 millones de personas que desarollan actividad económica incluidos monotributistas y autónomos.

No obstante, el análisis del periodista Alejandro Gomel quien desde Casa Rosada evaluó la presencia de la ex vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que acompañó al presidente Alberto Fernández, en el acto que se llevó adelante en la ex Esma por el Día Internacional de los Derechos Humanos.

A su vez, un informe sobre el conmovedor último adiós al ex director técnico del seleccionado argentino, Alejandro Sabella, y otro informe sobre el homenaje que realizó se realizó este jueves en el hospital Interzonal General de Agudos Evita de Lanús, en donde el 30 de octubre de 1960 nació el astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre.

Por último, la columna del director de la Consultora Equis, Artemio López, y el director de la Consultora Poliarquía, Eduardo Fidanza.