RePerfilAr - Programa Completo 13-10-2020

El noticiero Reperfilar por la pantalla de Net Tv, conducido por los periodistas Jairo Straccia, Úrsula Ures Poreda, Florencia Ballarino y Agustino Fontevecchia, el martes 13 de octubre de 19 a 21 repasó una variada y diversa agenda de los temas,

En el marco de la medida que dio lugar a la reapertura de los shoppings de la Ciudad de Buenos Aires, este miércoles 14 de octubre, tras estar más de 6 meses clausurados por el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus. RePerfilAr, habló con el Gerente General de la Cámara Argentina de Shoppings, Mario Nirenberg quien celebró el anuncio: "Estamos muy contentos, ilusionados con volver a la actividad, que nuestros clientes vuelvan a nuestros shoppings y recibirlos como se merecen, con las condiciones adecuadas y el cumplimiento de los protocolos”.

Por otro lado, RePerfilAr, dialogó con el economista, Miguel Kiguel, quien dio su mirada sobre la situación económica del país y aseguró que “por ahora el Gobierno está perdiendo la pulseada porque lo que necesita para no devaluar y seguir en este curso es que los dólares cedan”.

En el plano sanitario, ante el freno del ensayo de la vacuna contra el coronavirus de J&J, RePerfilAr, dialogó con Joan Pons, el enfermero de Reino Unido que es voluntario para probar la vacuna de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, quien recientemente dio positivo de coronavirus. En comunicación con RePerfilAr, Pons advirtió que el hecho de que haya contraído el Covid-19 "no quiere decir que la vacuna no funcione y que ha ido todo mal", ya que esta "no impide que el virus entre", sino que lo que inhabilita es que este "ataque el cuerpo y desarrolle la enfermedad".

En esa línea RePerfilAr, también habló con Claudio Waisburg, neurocientífico y director del Instituto SOMA, acerca del fenómeno de "la neblina mental", una de las secuelas que dejaría el coronavirus en los pacientes recuperados que cursaron la enfermedad. El especialista recomendó que en esos casos "hay que pensar el cerebro como un músculo", que hay que ejercitar para evitar que se atrofie.

Además, una comunicación con el periodista Alejandro Gomel desde Casa Rosada, tras la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández, con el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez, tras el cruce que habían tenido por la cuarentena.

También, un adelanto de una entrevista exclusivo de Periodismo Puro, que realizó Jorge Fontevecchia a Sergio Chodos, representante argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, un informe sobre cómo fue la vuelta a clases de algunos alumnos en las escuelas porteños, tras 200 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia. También informes periodísticos sobre lo que pasará con el verano, y el aumento de la demanda en la construcción de piletas

Por último, las columnas de los periodistas Ernesto Tenembaum, María O´Donnell, y Edi Zunino,