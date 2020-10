RePerfilAr - Programa Completo 28-10-2020

El noticiero Reperfilar por la pantalla de Net Tv, conducido por los periodistas Jairo Straccia, Úrsula Ures Poreda, Florencia Ballarino y Agustino Fontevecchia, el miércoles 28 de octubre de 19 a 21 repasó una variada y diversa agenda de los temas.

En el marco de una matratónica sesión en el Congreso de la Nación para tratar el Presupuesto 2021, el móvil de RePerfilAr, dialogó con la diputada nacional por el Frente de Izquierda, Romina del Plá quien opinó que "es un presupuesto hecho al servicio de las exigencias del FMI, que está reclamando un ajuste fiscal". Por otra parte, RePerfilAr habló con el diputado de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, quien desde el recinto legislativo dio su opinión al respecto. “Este año la economía va a caer un 12% y el déficit fiscal es solo comparable con el Rodrigazo, por eso hay que salir con mucho diálogo, la carta de Cristina Fernández de Kirchner reconoce la magnitud del problema”, aseguró el legislador con respecto a la crisis económica.

Por otro lado, a horas del fallo clave en la causa que involucra a las tomas de los campos de los Etchevehere, el equipo de RePerfilAr se comunicó con María Constanza Bressa, fiscal adjunta del caso, quien comentó los últimos avances del proceso judicial y el contenido de la audiencia pública. En caso de que el fallo que se dará en las próximas horas sea a favor de la familia Etchevehere, la fiscal aseguró que “si la jueza dispone la restitución del inmueble, hay que ver como se hace efectiva”, y luego completó: “La orden tendrá que efectuarse dentro del plazo que establezca la jueza”.

Otro dato que marcó la jornada, es que Argentina superó los 30.000 muertos por coronavirus, número impensado en marzo al comienzo de la cuarentena. En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud, quien analizó la estrategia del gobierno para combatir la pandemia y sus resultados. “Hoy tenemos una alta circulación viral y un alto déficit en los testeos. Hay que testear bien para controlar la pandemia”, aseguró el ex secretario de Salud. Sobre el rol de la oposición en la pandemia, Rubinstein dijo: “Nunca nos permitieron ayudar, propusimos salir de la cuarentena de manera inteligente y nunca nos escucharon”.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr también habló con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, para analizar el impacto de la pandemia en el país y, particularmente, en el AMBA. Con respecto a la estrategia de testeos del gobierno y las críticas por la falta de testeos masivos, el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la PBA aseguró: “Mucha gente habla de testeos masivos y en ningún lugar del mundo hubo testeos masivos. No es cuestión de testeo o no testeo, si no de búsqueda de contactos estrechos”.

No obstante, en la Argentina avanza un proyecto de ley para tener un etiquetado frontal de los alimentos y bebidas. La iniciativa promueve que los alimentos lleven un rótulo en el frente de los envases que adviertan sobre el exceso de nutrientes críticos como azúcar, sodio, grasas y calorías. Se trata de una deuda pendiente en el país que registra altos índices de obesidad y sobrepeso. En diálogo con RePerfilAr, Fernando Zigman, especialista en Salud de Unicef, advirtió: "Argentina tiene el índice más alto de la región en exceso de peso en menores de cinco años. A su vez, la progresión del aumento de peso de la población general ha sido muy grande en las encuestas que se hicieron". Es que según remarcó, en la actualidad 7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso.

Además, un informe sobre el cuidado de billetes, otro de un aumento en la demanda del mercado funebrero ante la pandemia y otro sobre el proyecto por la despenalización de la interrupción legal del embarazo. Además, un informe especial del periodista Juan Luis González, sobre la primera brigadista.

Por último, las columnas del economista, Alfredo Zaiat, del director de Poliarquía, Eduardo Fidanza, y del periodista, Carlos Ares.