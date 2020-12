Adolfo Rubinstein: "Veo muy difícil una vacunación en las próximas semanas"

La Argentina ya superó los 40 mil muertos por coronavirus, lo cual coloca a la Argentina entre los países con mayor cantidad de fallecidos por covid-19 por millón de habitantes del mundo. En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud, quien analizó los números que deja la pandemia, habló sobre la vacuna rusa y la eventual vacunación en el país en las próximas semanas.

“La epidemia se prolongó muchísimo en el país, generando una especie de altiplano en la curva. La cantidad de muertos que estamos viendo ahora es previsible por el número de casos que tuvimos en los últimos meses. Hoy nos ubicamos entre los peores resultados del mundo y todavía esto no ha terminado”, aseguró Rubinstein con respecto a la cantidad de muertos por coronavirus en el país.

“Veo muy difícil la vacunación en las próximas semanas. No sabemos cuáles van a llegar, ni cuándo van a llegar ni cómo va a ser la logística detrás de todo esto”, aseguró el médico y político, quien luego completó: “Hay muchos detalles que no están o no se han comunicado a la ciudadanía. Ya estamos a mediados de diciembre, dudo que se pueda empezar con la vacunación este mes. El Gobierno no tiene que poner fechas precisas que desalienten a la gente si no se cumplen, no tiene sentido”.

Así fue el primer día de vacunación en Reino Unido

Sobre las complicaciones en países que parecían tener controlada la pandemia, el ex secretario de Salud aseguró: “No hay recetas mágicas para combatir el coronavirus pero nosotros aún no atravesamos la segunda ola. Hay que estar muy alerta y hacer lo imposible para hacer muchos testeos y localizar los nuevos focos”. Luego, Rubinstein aseguró que hay que hacer una estrategia comunicacional “mucho más intensa” que la actual y que no hay que pensar que la vacuna “va a resolver todo en cuestión de minutos”.

Finalmente, el ex funcionario se refirió a la polémica vacuna rusa: “Lo ideal sería que esté evaluada por la OMS. Las vacunas aprobadas por la FDA o la EMA cuentan con una ventaja dado que las aprobaciones locales se pueden acelerar”.