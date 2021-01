La discriminaron en Mar del Plata por su apariencia física

Sofía Ortiz Andrada, una mujer tucumana de 24 años, fue a bailar a “Bruto”, un boliche en Mar del Plata (de los más conocidos de Playa Grande), intentó entrar y la discriminaron por su apariencia física.

Su historia se empezó a conocer en cuanto lo denunció en redes sociales. Hablamos con ella para ver cómo está transitando estos días después de todo lo que ha pasado. “Yo había salido con mis amigas a bailar a un after beach. Ahí vos podías alquilar un box que era para 10 personas y estabas en tu sector. Nosotras éramos 5 y a la hora que me tocó entrar a mí, uno de seguridad se acercó y me dijo que espere en la puerta porque no sabía si había lugar todavía. Me tuvieron ahí 20 minutos dándome excusas, yo ofrecí pagar y no me dejaron”, contó Andrada.

Desde “Bruto” ofrecieron disculpas en las redes sociales a todas las personas que se pudieron sentir ofendidas y remarcaron que bajo ninguna circunstancia la intención fue ofender a alguien, condenaron todo acto de discriminación y violencia hacia las personas y se comprometieron a hacer junto al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Secretaría de General Pueyrredón una capacitación en buenas prácticas. “Nunca me detuvieron en algún lugar y no me dejaron entrar. Yo entiendo que el sobrepeso es una enfermedad, todo el tiempo trato de luchar contra eso, es mi problema no el de los demás”, expresó la modelo plus size tucumana.

Con respecto a las disculpas del boliche marplatense, Sofía Andrada dijo: “Están diciendo que yo me confundí al pensar que me discriminaron y no es así, porque mis amigas escucharon decir que hablaban de ‘la gordita’. Además de toda la obviedad de las excusas que me dieron para que yo no pase. Mi idea es que estas cosas no pasen realmente, porque ellos piden disculpas todos los años, yo recibí muchos mensajes de personas que les pasó lo mismo que a mí. Hasta Lizy Tagliani fue discriminada en ese boliche. Si hacen esa capacitación que dicen que van a hacer, que la hagan y lo cumplan”.

Consultada si volvería a “Bruto”, Andrada se mostró desconfiada: “Me ofrecieron ir a una fiesta que iba a ser el jueves y les dije que no porque tengo mucho miedo de que me hagan algo. Pienso que pueden tomar represalias por el hecho de haberlo difundido tanto. El jueves yo estaba en otro boliche y tenía miedo de hasta caminar por ahí cerca”.

La modelo tucumana, a pesar del coronavirus que anda dando vueltas, toma todos los recaudos para cuidarse e hizo énfasis en que ella tiene el mismo derecho que todos de vacacionar.