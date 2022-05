Soledad Villamil y Maribel Verdú hablaron de Now and then, su nueva serie en Apple TV+

Now and then es un thriller atrapante que cuenta la historia de cinco personas con un secreto muy oscuro de su adolescencia que 20 años después amenaza con salir a la luz y arruinar sus vidas.

La historia se desarrolla en Miami y cuenta con un elenco internacional de lujo, entre los que se encuentran las ganadoras del Premio Goya Maribel Verdú y Soledad Villamil. “Yo lo primero que pregunté tras leer los primeros tres capítulos es quiénes son los demás actores”, aseguró Verdú.

“Bambú, la productora de la serie, quería hacer su primer proyecto internacional y me pareció muy inteligente que sea un proyecto hablado en español y en inglés, como sucede en la vida real”, completó la actriz.

“No solo es multicultural sino que todos los personajes tienen la impronta del país del que provienen, manteniendo su acento, eso es de un valor enorme”, disparó en tanto Soledad Villamil. Podés ver Now and Then a partir del 20 de mayo en Apple TV+ con episodios estreno cada semana.