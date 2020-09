Tensión en Puente 12: "Fuerte rechazo" a las declaraciones presidenciales

Tras las palabras del presidente Alberto Fernández desde la quinta de Olivos, del otro lado, en La Matanza, específicamente Puente 12, los participantes de la protesta manifestaron un "fuerte rechazo", a las declaraciones presidenciales.

"No convalidaron las palabras, sino que consideran que son insuficientes e incluso no acompañaron la decisión de deponer la actitud", dijo el movilero de RePerfilAr, Pablo Corso Heduan. Además, no sólo se mostraron en desacuerdo, sino que decidieron estar en vigilia toda la noche, a la espera de una propuesta formal de la provincia de Buenos Aires, respecto al aumento salarial que reclaman.

La rebelión de la Bonaerense: 7 mil infectados, sueldos de hambre y horas extra por 40 pesos

En el marco de la protesta, el periodista contó que !mientras escuchaban las palabras del presidente, en un escenario improvisado leían un petitorio que presentarán al ministerio de Trabajo para poder abrir un canal de diálogo en busca de una apertura de las paritarias". Uno de los puntos fundamentales del escrito exige un aumento salarial del 56%, y la personería jurídica. Asimismo, en medio de la movilización se hizo presente el ingeniero Juan Carlos Blumberg, quien se autopostuló como mediador entre la policía bonaerense y el gobierno nacional, propuesta a la que todos los policías aceptaron.