COVID-19: cada vez más vacunados deciden hacerse el test de anticuerpos

En los últimos tiempos, muchos argentinos recurrieron a saber la cantidad de anticuerpos que tienen. Varios personas lo hacen para saber si lo tuvieron y fueron asintomáticos o si directamente nunca se infectaron de coronavirus.

“El último mes aumentaron bastante los testeos de los anticuerpos, sobre todo los que permiten ver si el paciente está inmunizado con las distintas vacunas que están circulando en la Argentina”, expresó el jefe de Virología e Inmunoserología del Centro Rossi, Darío Álvarez.

Además, añadió que no solo solicitaron hacerse los testeos las personas que se vacunaron en Argentina, sino que también lo solicitaron los que viajaron al exterior a vacunarse con vacunas que no están en el país, como la de Johnson & Johnson o la de Pfizer.

Según los principales laboratorios que realizan estas prácticas, las vacunas deben ser analizadas una vez aplicada la segunda dosis.

“Es un testeo particular en los pacientes, a veces vienen por curiosidad ante la primera dosis de las distintas vacunas y alguna de ellas a la primera aplicación no generan anticuerpos y eso se ve en un porcentaje amplio”. “Entre un 30% y un 40% de algunas vacunas la primera dosis no genera anticuerpos”, concluyó Álvarez.