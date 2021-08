Tinder para mayores: qué buscan las personas mayores de 70 en las apps de citas

Las aplicaciones para citas están de moda desde hace ya algunos años. Sin embargo, en los últimos tiempos se volvieron moneda corriente en los adultos mayores de 70 aunque la búsqueda suele ser diferente a la de los adultos jóvenes.

“A diferencia de la gente más joven, los adultos no pierden tiempo en el histeriqueo”, dijo Mauricio Strugo, psicoterapeuta y sexólogo clínico, quien luego completó: “Los adultos buscan citas que no sean un touch and go, buscan compañía”.

“A veces queda claro que no quieren tener una convivencia pero quieren tener un compañero para poder ir al cine, a cenar o para reactivar la sexualidad”, disparó el especialista.

La apariencia no lo es todo pero es un aspecto que importa a la hora de realizar un match. “A toda edad elegimos y lo primero que hacemos es mirar, después la elección se suele reducir en función de la experiencia personal”, concluyó Strugo. Está visto, para el amor no hay edad.