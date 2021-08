Mercado laboral: los mejores tips y consejos para armar el currículum vitae

Son millones los argentinos que se encuentran buscando trabajo, teniendo ya uno o no. Para esto es clave confeccionar un currículum vitae con la información justa y necesaria, sin irse por las ramas.

Vídeo | Mercado laboral: los mejores tips y consejos para armar tu currículum vitae

“No hay que poner datos excesivos de cuestiones personales o familia, son datos que no tienen mucho sentido, hay que hacer que el CV sea de una carilla o dos a lo sumo”, dijo María Sol Tenca, gerente de Selección y Desarrollo de Randstad Argentina, quien luego completó: “Si nos solicitan una foto nuestra no hay que poner fotos con amigos o poco serias”.

“Hay que evitar a toda costa los datos falsos, todo lo que pongamos en el currículum debe ser real”, disparó la experta. “Las competencias blandas hay que demostrarlas más que enlistarlas”, completó Tenca.

El orden de la información es importante para que el lector encuentre fácilmente lo que busca en el currículum. “Luego de los datos personales hay que incluir la información académica y en último lugar hay que poner el manejo de programas e idiomas”, concluyó la entrevistada. Es recomendable no poner cursos que no estén relacionados a la búsqueda como también excluir los conocimientos que no sean avanzados.