Tu banda en RePerfilAr: Wiranda Johansen, una artista que lleva la música en las venas

Muchas bandas musicales no suelen tener el lugar que se merecen y les cuesta mucho llegar a hacerse oír, inclusive en la era de los medios digitales. Por eso, en RePerfilAr decidimos traer todas las semanas una banda nueva para que descubras su música.

Esta semana fue el turno de Wiranda Johansen, quien viene con la música en la sangre ya que su madre es una bailarina llamada Mariana León y su padre el conocido cantautor Kevin Johansen.

Después de varias presentaciones juntos, en el 2004 Wiranda junto a su padre lanzaron una colaboración juntos “Everything is falling into place”. Ya cuenta con dos trabajos discográficos y el último de ellos se llama “Envoltorio”, el cual salió en el 2020.

“No soy una música virtuosa, no toco bien ningún instrumento pero me enfoco mucho en las letras y las melodías, buscó transmitir un estado de ánimo”, aseguró Wiranda Johansen, quien luego completó: “La canción me permite volver a sentimientos que tuve, dejando que tome otro valor”.

Tu banda en RePerfilAr: Doble Valentina, una vía de escape a la realidad

Si te gustó lo que escuchaste podés seguirla en @wirandajohansen y no te olvides que tu música también puede estar en nuestro programa, lo único que tenés que hacer es escribirnos a [email protected] y nosotros nos encargamos del resto.