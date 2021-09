Un peluquero hace cortes de pelo a cambios de ladrillos para la habitación de su hija

Un joven de La Plata corta el pelo a cambio de ladrillos y materiales para poder construir una habitación a su hija de tres años. Fabián Maestre tiene 25 años, es hipoacúsico y lo denominan el “peluquero solidario” por la gran cantidad de iniciativas benéficas que llevó adelante.

"Hay muchas familias que tienen ladrillos que no usan, los tienen tirados. Yo pensé de esa manera, hay familias que no pueden pagar un corte de pelo" explicó el joven a RePerfilAr.

"Este sueño lo vengo buscando hace un montón pero ahora mi viejo me dio un lugar en el que no puedo hacerme una casa, va a ser una habitación. Me gustaría tener mi casa en un terreno pero hoy en día cuesta muchísimo", agregó.

"Acá en la ciudad de La Plata la gente me quiere, mucha gente habla bien de mí y me dice que esto es muy lindo", dijo Maestre, quien luego completó: "Con el tema de la solidaridad me dicen que faltan muchos chicos como yo".

Muchas personas ya se acercaron a ayudar a Fabián, que seguirá predicando la solidaridad a través de su ejemplo.