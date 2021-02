Para Luis Costa, el vacunatorio VIP generó "mucha decepción" en el electorado k

Para analizar las consecuencias que tendrá el Gobierno de Alberto Fernández debido al escandaloso descubrimiento de un "vacunatorio vip", que llevaba adelante Ginés González García en el Ministerio de Salud, RePerfilAr estuvo en comunicación con el analista político, Luis Costa.

Para el especialista el primer punto a analizar es la demostración de que los criterios morales para comprender los posicionamientos políticos no es la mejor herramienta para describir quienes están de un lado y quienes del otro. Ya que según expresó, "el actual Gobierno llego al espacio publico después de las elecciones criticando un montón de cuestiones morales al gobierno anterior" y de repente ahora se ve inmerso en una situación de incomodidad, y generando, "mucha decepción en su propio electorado". Pero Costa también explicó que no se puede adelantar a los hechos, "esto no genera que en el momento que sean las elecciones haya un cambio de selección en el electorado".

Además, aseguró que sin dudas la decisión de pedir la renuncia al Ministro de Salud fue una decisión política que, "buscó generar repercusión pública y alivianar el impacto de la denuncia". Pero en base a las dudas de muchos sobre si lo mejor no sería pedir la renuncia de todos los funcionarios del gobierno involucrados dijo que, "si el extiende el pedido de renuncia a todos los que se vacunaron siempre está el calculo de si eso no termina afectando al propio gobierno"

"Es muy difícil separar la declaración de la inocencia", aseguró Costa

Con respecto a la idea de un accionar calculado o no por parte de Verbitsky rumoreado por todos los sectores, el analista expresó, "es muy difícil de pensar que alguien con su experiencia no considere que esto puede generar algún tipo de daño". Ya que lo que develó es una situación de que "gracias a un vínculo personal el pudo vacunarse", por lo que es muy difícil separar eso de una anécdota que se transforma en denuncia.

Sobre si se trata de una crítica velada a ciertas partes del Gabinete, Costa respondió que, "no sería la primera vez" y recordó: "Cristina en un acto en La Plata ella hizo el comentario de que si les daba miedo tomar ciertas decisiones que se busquen otro trabajo". Y concluyó, "es muy difícil separar la declaración de la inocencia".

Pero para el especialista lo más sorprendente fue, "la rápida decisión del presidente", porque según su opinión, "Alberto no es un presidente caracterizado por tomar grandes decisiones". Y explicó que, "su gestión se podría trazar como el intento de todo el tiempo estar dialogando". Pero en este caso, aclaró, "se dio una respuesta al problema muy rápida y sabiendo que iba generar un enorme impacto". Aunque no deja para nada tranquila a su base de apoyo.