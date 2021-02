Carla Vizzotti con covid-19: todas las repercusiones en Casa Rosada

Hay novedades con respecto a las vacunas. Es que anoche llegaron 904 mil dosis de la vacuna de Sinopharm provenientes de China y hoy parten rumbo a Rusia dos aviones de Aerolíneas Argentinas para buscar más dosis de la vacuna Sputnik V. Por su parte, la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti dio positivo por coronavirus, por lo que tuvieron que aislar varios miembros del gabinete por contacto estrecho, incluido Santiago Cafiero.

Vídeo | Vizzotti tiene coronavirus: Las repercusiones en Casa Rosada

Cuando el Gobierno quería dejar atrás el tema de las vacunas surge de nuevo un problema con el coronavirus. Es que el resultado positivo en covid de Carla Vizzotti en la Casa Rosada se encendieron las alarmas. La ministra tuvo contacto estrecho con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero.

La principal preocupación es que el lunes será la apertura del Congreso y salió un protocolo que dice que todos los que vayan a la sesión deberán hacerse un hisopado”.

Carla Vizzotti: quiénes son los funcionarios considerados contacto estrecho

No obstante, a Cafiero le hicieron el PCR, por lo que si da negativo podrá asistir a la apertura de sesiones del parlamento. . En tanto, Vizzotti no estuvo en contacto en las últimas horas con el presidente Alberto Fernández, por lo cual el mandatario no estaría entre los contactos estrechos de la ministra y no tendría que cumplir con el aislamiento.